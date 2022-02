La pandemia no permitirá celebrar el Carnaval en San José como tradicionalmente se lo hace

Escucha esta nota aquí



Este año, la celebración del Carnaval en San José de Chiquitos será distinto de otros años debido a la pandemia de coronavirus. El jueves, el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) analizó los pro y contras de la celebración de esta fiesta mundial, que tiene su particularidad en la Cuna de la Cruceñidad.

A dicha reunión, la directiva de la Asociación Josesana de Comparsas Carnavaleras llegó con una tentadora e interesante propuesta elaborada en coordinación con los diferentes sectores que se benefician en esta fiesta y que desde bastante tiempo atrás están paralizados. El documento detalla las formas de desarrollar la fiesta para permitir la reactivación económica de la población Fue leído y puesto a consideración de los presentes.



Por su parte, los médicos que forman parte del COEM fueron claros al señalar que no están a favor de la celebración del Carnaval, porque echaría por el suelo el trabajo desarrollado para bajar el índice de contagios en la población josesana.



Se generó un amplio debate, que finalmente llegó a un consenso, el cual se detalla a continuación:



1. No se permitirán fiestas o eventos masivos en plazas, calles o campos deportivos.



2. No se permitirá el Corso Carnavalero



3. No habrá coronación de la Reina del Carnaval



4. No se permitirán las fiestas nocturnas, solo de 05:00 a 20:00 horas.



5. Las comparsas podrán reunirse en garajes, canchones u otros lugares privados.



6. Los presidentes de comparsas garantizarán que los miembros de su agrupación tengan el esquema completo de vacunación y que participen con las medidas de bioseguridad.



7. Las infracciones a las determinaciones tendrán un castigo de 3.000 bolivianos, además de la suspensión del grupo carnavalero para participar de la celebración el año 2023.