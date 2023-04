La pareja de Ruddy Sandóval asegura que su relación inició en septiembre del 2022 y que para entonces ya tenía un patrimonio constituido

La mañana de este lunes, Jimena A. fue citada a declarar en calidad de investigada dentro del caso abierto por presunta legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico, tras la muerte violenta de su pareja, Ruddy Sandóval, que fue asesinado a balazos, probablemente en Corumbá, ciudad fronteriza de Brasil, el pasado jueves.



La mujer, que llegó a la Fiscalía de Sustancias Controladas acompañada de sus dos abogados, declaró ante los medios de prensa que no sabe por qué está siendo investigada y alegó que el dinero que maneja es fruto de su trabajo como modelo y trabajos de publicidad.



"Me estoy presentado voluntariamente porque soy inocente, no entiendo por qué me están denunciando, soy una persona que trabaja desde los 14 años. La gente sabe muy bien a lo que me dedico, soy modelo", dijo la joven antes de ingresar a brindar su declaración ante el fiscal.