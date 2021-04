La pericia forense detecta signos de violencia en el cuerpo del pastor calcinado en Cotoca

Escucha esta nota aquí

Un macabro hallazgo en el barrio Mapaizo, de Cotoca, la noche de este miércoles, consternó a la ciudadanía. Los vecinos fueron los que alertaron a la Policía de que un hombre había sido quemado en el interior de su motorizado, con placa 993-PUY. Un día después, se han revelado avances de la investigación e identificado a la víctima.

Según las primeras investigaciones de peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el cuerpo del hombre calcinado presenta signos de violencia, un traumatismo encéfalo craneano (TEC), lo que significa que pudo ser asesinado con golpes contundentes y luego rociado con gasolina, antes de ser quemado en su motorizado.

A su vez, la autopsia forense no encontró presencia de proyectiles, por lo que se descarta el uso de arma de fuego en el hecho.

La víctima era un pastor evangélico, de nacionalidad brasileña, de una iglesia de la ciudad de Santa Cruz. Se trata de Herike Silva De Carvalho, de 42 años.

Los informes señalan que en el interior del motorizado también se encontraron micrófonos, discos de amoladora, extintor y otros objetos.

¿Ejecutado en otro lugar?

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Vladimir Ponce, informó que el caso, por su complejidad, es motivo de varias investigaciones y que no se descarta la posibilidad de que el lugar donde fue hallado el hombre podría ser un escenario secundario, lo que significa que pudo ser ejecutado en otro lugar.

Asimismo, las primeras investigaciones dan cuenta de que se pudo evidenciar, mediante rastreo de peritos de la Felcc, que el hombre fue registrado en una estación de servicio cuando compraba gasolina en envases.

Por los métodos de observación y deducción aplicados por los peritos de la Felcc en este caso, no se descarta la hipótesis de que se trate de un violento asesinato porque la posición cadavérica "no es la característica para este tipo de sucesos" y hace presumir que no es el lugar donde fue victimado.

Drama pasional puede rodear el caso

Durante las pesquisas la Felcc ha logrado colectar documentos y hasta algunas cartas que hacen presumir que detrás de la vida del pastor habría un drama sentimental, hecho que ya es motivo de investigaciones.

La Felcc ha convocado a prestar declaraciones a los familiares y al entorno del extinto pastor.

Sin embargo, hasta esta tarde ningún familiar se había presentado a la morgue del hospital de la Pampa de la Isla para reclamar los restos del brasileño.