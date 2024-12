La polémica del pasaje: autoridades rechazan cambio con 'pastillas' y exigen respeto a la tarifa oficial

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, calificó como un "atrevimiento abismal" la propuesta de los transportistas de cobrar una tarifa de Bs 2.37, entregando pastillas o caramelos como cambio a los pasajeros. En su declaración, señaló que el transporte público no puede actuar al margen de la ley.



“Me parece una falta de respeto abismal que quieran imponer una tarifa sin sustento técnico ni legal. No pueden insultar a los ciudadanos diciendo que les darán cambios con dulces. Santa Cruz no es tierra de nadie, aquí se respetan las leyes. La tarifa es de Bs 2 y eso debe cumplirse”, afirmó Mucarzel.



La legisladora también criticó que los transportistas utilicen amenazas de paros para presionar. "Emitimos un proyecto de ley que sugiere al alcalde sanear el sistema de transporte público. Los cruceños merecen un sistema moderno, con aire acondicionado y condiciones dignas tanto para los usuarios como para los transportistas", añadió.



El proyecto de ley que aprobó el Concejo el pasado 6 de diciembre está en manos del alcalde Jhonny Fernández, quien todavía tiene plazo para promulgarlo. “La pelota está en la cancha del alcalde. Es su responsabilidad garantizar que se ejecute la ley y se respete la tarifa establecida”, enfatizó.