La Policía busca corroborar la identidad de un hombre acribillado en la zona norte de la capital cruceña

Al momento del levantamiento legal del cadáver no se encontró documentación, por lo que la Policía tuvo que verificar el chasis de la motocicleta en la que el hombre circulaba, es así que dieron con un nombre, el mismo que es verificado si se trata del fallecido.

"Tomamos conocimiento sobre la existencia de un cuerpo sin vida con varios impactos de bala, se procedió al levantamiento. Al principio no se tenía identificada a esta persona, porque no se encontró sus documentos, pero hemos realizado un trabajo a partir de dato de la motocicleta, logramos establecer la propiedad de vehículo y realizar un diagrama de vínculos, es así que manejamos un supuesto nombre que no daremos a conocer hasta que confirmemos la identidad", explicó el jefe policial.