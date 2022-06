La Policía se reivindica e iza la bandera cruceña

Escucha esta nota aquí

Esta vez, la bandera cruceña fue parte del acto principal que desarrolló la Policía en la plaza 24 de Septiembre. El símbolo cruceño fue izado en la 'hora mística' junto a la tricolor y la wiphala, acto con el cual la institución verde olivo se reivindicó, luego de que el pasado lunes dejara el mástil vacío, es decir, sin la verde, blanco y verde.

Esta vez no solo flameó la tricolor, la wiphala y la bandera de la Policía, sino también la bandera cruceña. No obstante, en este corto acto se registró un incidente con el mástil, pues la cuerda no logró subir hasta lo alto a la verde, blanco y verde. Así, la bandera cruceña quedó un poco más abajo en comparación a las otras.

Lo ocurrido la semana pasada, cuando no fue izada la bandera cruceña, generó malestar de autoridades nacionales. El propio gobernador Luis Fernando Camacho pidió formalmente una explicación al comandante de la Policía Departamental.



Los representantes cruceños, al enterarse que la Policía dejó de lado a la bandera cruceña, reclamaron, por lo que el comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín, se comprometió a que este lunes 6 de junio, la bandera sería parte de la hora mística en la iza de la bandera. Además, pidió disculpas al pueblo cruceño y aseguró que ese día el mástil tenía fallas.

Según el jefe policial, las cuerdas del mástil estaban trabadas y por eso la bandera no logró ser izada. Además, indicó que 'protocolo' fue el responsable de no ver la falla y aseguró que nunca más volvería a suceder, pero, sin antes exigir a la Alcaldía que reparen la falla.







Acto de izamiento de banderas en la plaza 24 de Septiembre/Foto: Juan Carlos Torrejón.





"El acto del lunes era cuartelario, pero decidimos sacarlo a los barrios desde el año pasado, recorriendo diferentes barrios con la participación de los vecinos", explicó Holguín.

Así, este lunes, 6 de junio, a las 7:00, el símbolo cruceño sí fue izado, además el comandante de la Policía de Santa Cruz anunció que, por este mes aniversario de la institución policial, todos los lunes harán la reseña Patria en la plaza 24 de Septiembre.

"Todos los lunes por nuestro mes aniversario lo vamos a hacer en nuestra Plaza de Armas, quien les habla se siente orgulloso primero de ser policía boliviano y de vivir en esta hermosa ciudad con una familia cruceña e hijos cruceños, que merecen al igual que todos, el respeto y el servicio como Policía", dijo.







Holguín indicó que a pesar de hacer los reclamos para que la Alcaldía repare el mástil, esta mañana no estaba en perfectas condiciones. "Como pueden ver, el mástil sigue con fallas técnicas porque no hemos podido izarla completamente, aparentemente estaba resuelto", reclamó.

Detalló que la Policía seguirá con el compromiso de velar y proteger la vida de las personas. "Odiados y queridos, odiados y nos necesitan, pero el Policía va a estar ahí al servicio de su pueblo a pesar de cualquier vicisitud", declaró.