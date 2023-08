La previa de la Bienal de Arte Contemporáneo 2023 comienza este viernes

La exposición Lucha y Resistencia de las Marginales, del colectivo boliviano Cosechadoras Visuales podrá verse en el Centro Cultural Franco Alemán desde este viernes. Y el martes 29, a las 17:00, la intervención urbana In the entrails of society - Sonoro-, del artista Vicente Mollestad se desarrollará en el Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz.