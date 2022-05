La propiedad horizontal tiene su primer compendio de derecho

Escucha esta nota aquí

Hace tres años se les ocurrió la idea de unificar toda la información jurídica y técnica sobre el derecho de la propiedad horizontal.

"No había más legislación que la Ley de 1949, y el Código Civil de 1975. Eso nos hizo pensar que algo tan importante como la vivienda, los servicios básicos, etc., eran muy difíciles sin regulación, considerando que el 75% de la población vive en las ciudades (...). También observamos la falta de cultura de condominio, lo que lleva a la falta de paz social, mora, etc.", explicó José María Velasco, uno de los autores del libro Compendio de Derecho de la propiedad horizontal en Bolivia.

La otra autora es la abogada Linda Esther Moya Rodríguez, ambos son expertos en propiedad horizontal, e incluso dictan cursos para involucrados en el tema, como administradores, propietarios, etc.

"La idea es que el libro llegue a los ciudadanos y concientice sobre la importancia del esta forma de vida. Si no se educa a los ciudadanos, piensan que todo lo común es de nadie", argumentó Velasco.

También agregó que las constructoras nunca velan por reglamentos de convivencia, y que trasladan todos los problemas a los propietarios, de donde deriva la conflictividad. "Los administradores son empíricos y faltos de formación técnica. Los constructores son los mayores culpables, y son intocables en el lobby del poder económico. Por su parte, la administración pública no regula nada", cuestionó.

Según Velasco, en Colombia, Uruguay y Argentina están con una realidad mucho más adelantada que la boliviana en lo que respecta a la propiedad horizontal.

