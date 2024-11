La queja de los pacientes: “No queda más que esperar, todo el año han hecho paros”

“No hay plata para ir a una clínica, ¿qué podemos hacer? Si no hay atención, no queda más que esperar: puede ser mañana, pasado mañana o la otra semana, nunca se sabe ”, es la queja de un paciente ante la incertidumbre que generan los constantes paros en los centros públicos.

No solo son sus dolencias, también los constantes paros lo que les quita el sueño a los pacientes que acuden a los centros públicos.

“Entendemos que tienen reclamos, pero los pacientes no tenemos la culpa. Durante todo el año han hecho paros, y eso nos obliga a reprogramar consultas. Hay tratamientos que son urgentes y se tienen que esperar”, reclamó Cristina Aramayo, una paciente que este lunes tenía programada una consulta con el cardiólogo. Ahora, deberá esperar hasta la próxima semana para realizarse los estudios solicitados por su médico.

La medida que acatan los médicos y profesionales, a convocatoria de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), es en reclamo al pago sueldos. El secretario de Conflictos, Evert Patiño , informó que se reunieron con el secretario de Administración y Finanzas, Róger Serrate, pero las explicaciones no convencieron al sector.

“Nos dijeron que no hay liquidez para pagar a todos y que podrían completar los pagos recién el viernes 22 de noviembre. No podemos aceptar esta respuesta, nuestras responsabilidades no esperan”, afirmó Patiño.