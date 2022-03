La radialista Diana Porcel fue estrangulada y Carlos Vargas simuló mensajear con ella para hacer creer un suicidio

Escucha esta nota aquí

La hipótesis de feminicidio de Diana Porcel que maneja la Fiscalía cobro más fuerza con los informes del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), que desveló que la joven radialista sufrió una muerte violenta. Además, de que se supo que Carlos Vargas Siles utilizó el celular de su pareja para simular chatear con ella y armar una coartada, con la cual intentó alegar su inocencia.

Fue el mismo Carlos Vargas que el mediodía del 5 de febrero corrió la voz entre sus vecinos diciendo que halló sin vida a su pareja, en el interior de su vivienda ubicada en la zona de Los Lotes. El sindicado dijo que llegó de una entidad financiera y que encontró a la joven ahorcada, motivo por el cual los efectivos policiales levantaron el cuerpo y en su informe preliminar señalaron que el caso se trataba de un suicidio.

De hecho, en primera instancia, la fiscal asignada al caso decidió rechazar una investigación por feminicidio y también consideró que el caso se trataba de un suicidio. Ante la presión de los familiares y amigos de Diana, que presentaron pruebas asegurando que el cuerpo de la víctima tenía algunas lesiones, el fiscal departamental Róger Mariaca decidió revocar la decisión de la fiscal titular y el 17 de febrero abrió una indagación por feminicidio.

De esta manera el 22 de febrero, cuatro peritos forenses, dos de ellos del Iitcup, examinaron el cuerpo, luego de que los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia lo exhumaron del cementerio del barrio Cupesí Terrado, del Plan 3.000. Esta necropsia desveló que la víctima murió por una asfixia mecánica por estrangulamiento por agente externo, según confirmó el abogado de su familia, Javier Murillo.

“En la necropsia se corroboró que Diana sufrió una asfixia mecánica por estrangulamiento por agente externo. Además, se verificó que tenía lesiones en las rodillas, pies y manos. Sus uñas de las manos y pies están desportilladas porque ella se defendió de su agresor, que aparentemente la arrastró por el piso”, comentó en contacto telefónico con EL DEBER.

El fiscal, Winsor Ortiz, quien llevó adelante esta investigación, también corroboró la información de Murillo basándose en el informe del Iitcup. Señaló que los resultados periciales dan cuenta que Diana no pudo “autoprovocarse” la ahorcadura, puesto que existió una presión de una tercera persona que ejerció fuerza para acabar con su vida.

Además, entre las conclusiones del informe de los peritos también se conoció que fue un cinturón que se usó para quitarle la vida a la locutora, al cual se le rompió la hebilla por la fuerte presión que ejecutó el autor para estrangularla.

“El informe forense señala que Diana sufrió una muerte violenta, producto de un lazo constrictor que se usó para estrangularla, el mismo que fue un cinturón que tuvo una fuerza controlada, la cual fue tan fuerte que se rompió la hebilla y se le incrustó en el cuello”, detalló el abogado defensor.

Otra de los datos relevantes que confirman la autoría de Carlos Vargas, es que usó el celular de Diana para autoresponderse los mensajes que él enviaba desde su celular, para hacer creer que chateó con ella cuando salió de su vivienda el día del crimen, el pasado 5 de febrero.

“Los extractos de llamadas y mensajes indican que el celular de la víctima salió de la casa y que intercambió mensajes con el acusado hasta las 11:06, pero las imágenes de las cámaras de seguridad dicen que en ningún momento la víctima salió de su vivienda. Esto respalda la hipótesis del Ministerio Público de que el imputado dejó muerta a la joven para después simular mensajear con ella”, detalló el fiscal Ortiz.

Además, los videos de las cámaras muestran que Carlos se retiró de su casa el 5 de febrero con un paquete abultado en su bolsillo, lo que hace presumir que se trataba del celular de la víctima, que fue utilizado para armar la coartada.

Asimismo, el abogado Javier Murillo comentó que el acusado declaró que halló colgada a la víctima de un ropero, sin embargo, aclaró que durante la planimetría realizada por los forenses se verificó que este mueble no podía soportar el peso de la víctima, además de que por la altura sus pies no colgaban y quedaban arrastrados el piso, por lo que indicó que Diana no pudo suicidarse de esa manera.

Todos estos indicios e informes fueron presentados en la audiencia cautelar desarrollada este jueves, los cuales fueron valorados por el juez que determinó enviar a Carlos Vargas a la cárcel de Palmasola por 180 días.

