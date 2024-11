"La salud está en terapia intensiva": médicos exigen el cumplimiento de acuerdos a la Alcaldía

"Ni siquiera tenemos papel para recetar; los quirófanos están en condiciones deplorables, y no hay medicamentos para los pacientes. La salud no está en crisis, está en terapia intensiva", expresó.



Aguilera recordó que la Alcaldía firmó un convenio el mes pasado para solucionar problemas como la falta de insumos, el mal estado de la infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de medicamentos esenciales. Sin embargo, aseguró que no se ha cumplido ninguno de los compromisos asumidos.



"El alcalde empeñó su palabra, pero seguimos sin soluciones. Nos envían medicamentos solo cuando hacemos paros, pero luego vuelve el desabastecimiento. Esto no es sostenible, y mientras tanto, las vidas de los pacientes están en riesgo", afirmó.