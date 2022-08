La sargento Delicia vuelve a rescatar a una bebé que iba a ser vendida por sus padres

El pasado lunes 11 de julio, la sargento Delicia junto al equipo de Trata y Tráfico rescataron a otra recién nacida que fue vendida a Bs 2.000. Por este caso ya guardan detención preventiva en Palmasola el padre, Faustino C. M., que vendió a su hija para comprarse un celular y la mujer, Carmen C. C, que la compró.