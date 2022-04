La telemaratón de Davosan será el 6 de mayo y pretende recolectar $us 200.000

Escucha esta nota aquí

El próximo viernes, 6 de mayo, se llevará a cabo la 28 versión de la telemaratón de Davosan que pretende recolectar la suma de $us. 200.000 para cubrir una parte de las deudas de la institución que supera los 2 millones de bolivianos y que no corra con la misma suerte de otros centros que tuvieron que cerrar sus puertas, como el caso del hogar Teresa de los Andes.

A diferencia de otros años, la telemaratón no se realizará en un lugar público, sino que será transmitida desde los estudios de Gigavisión y replicado por distintas plataformas digitales.

El evento por las pantallas del medio televisivo comenzará a las 15:00 y finalizará a las 19:00, sin embargo, los teléfonos estarán habilitados esperando las donaciones durante toda la jornada y las personas también podrán acudir de manera presencial a dejar su aporte.

El Grupo Póker, Andrés Barba, Salsa Hit, Joseca, Jake Mate e Iciar Diaz son solo algunos de los artistas confirmados que estarán amenizando el evento.

Las donaciones se podrán realizar a través de los teléfonos 3369174 y 70870257 o mediante la cuenta bancaria del Mercantil Santa Cruz 4010177507 (dólares) y 4010138251 (bolivianos).

“Esta telemaratón es una esperanza de vida para los enfermos que día a día acuden a Davosan, tenemos personas que dializan tres veces por semana y realmente no tenemos con qué dinero comprar los insumos. De qué sirve tener tan bellas instalaciones si no hay insumos para dializar a la gente”, dijo la presidenta de las damas de rosado, Dora Luz de Dávila.

Además, indicó que con el dinero recaudado se comprarán medicamentos e insumos para hemodiálisis, como también se podrá pagar una parte de las deudas de la organización que ascienden a los Bs 2.600.000.

“Necesitamos recolectar unos $us. 200.000 porque tenemos deudas muy grandes y seguramente ni con eso vamos a poder cancelar todo, pero sí será de mucha ayuda, necesitamos que todos den su granito de arena para que Davosan siga existiendo. Estamos haciendo sacrificios sobrehumanos prestándonos dinero de gente generosa para seguir atendiendo y no tener que cerrar como otros centros que lamentablemente ya no pudieron cubrir sus costos”, señaló.

