La Uagrm deja en manos de las facultades el retorno a las clases presenciales

Escucha esta nota aquí



La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) arrancará la gestión académica el próximo lunes 21 de marzo y las autoridades aprobaron trabajos en el aula y de forma virtual, por lo que dejan en manos de cada facultad la decisión del retorno a clases presenciales.

El vicerrector de la universidad, Reinerio Vargas, informó que el inicio de clases está fijado para la próxima semana y cada una de las facultades deberá analizar las condiciones de sus ambientes y las medidas de bioseguridad, para definir la modalidad.

Aclaró que el marco general aprobado indica que cada facultad puede combinar clases virtuales y presenciales. “Obviamente si vuelven los colegios, si ya se realizó el Carnaval y se liberaron las restricciones, entonces, no tiene lógica no volver a clases presenciales”, consideró la autoridad académica previo a la reunión con decanos y jefes de carrera donde aprobaron las líneas generales del año académico.

Vargas dijo que no se volverá a la presencialidad al 100%, como se hizo con las unidades educativas escolares, porque se podría generar aglomeraciones.

El año pasado, una de las primeras carreras en retomar las actividades prácticas de forma presencial fue Odontología. El jefe de carrera, Duberty Soleto, indicó que como actividades previas a la presencialidad se realizaron cursos de nivelación en los que se verificó que se cumplan los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento de metro y medio y el uso de barbijo.

El rector de la estatal cruceña, Vicente Cuéllar, también abogó por el retorno a las aulas. “La Uagrm no puede aislarse del mundo, nosotros siempre cuidaremos la vida de los estudiantes, debemos cumplir con la obligación de protegerlos, por eso se trabaja en los protocolos”, dijo.

Desde 2020, con el inicio de la pandemia de coronavirus, la modalidad de clases en la Uagrm fue de forma virtual. Sin embargo, desde mediados de 2021 se autorizó que las actividades administrativas sean presenciales.

Esta vez, el calendario académico se aprobó mediante la resolución rectoral 05-2022, siendo que antes lo hacía el Ilustre Consejo Universitario (ICU).

Elecciones en puertas

La Corte Electoral Universitaria (CEU) alista dos procesos eleccionarios que se realizarán en esta gestión.

El primero fija un referéndum para el 11 de abril para aprobar o rechazar la reelección de autoridades. Además, se pondrá en consideración si el rector se mantiene o no como presidente del Ilustre Consejo Universitario (ICU).

El segundo está previsto para el 24 de mayo para renovar a los delegados del ICU y para elegir a la dirigencia estudiantil. Este proceso se desarrolla cada cuatro años.

En el referéndum de abril los estudiantes y docentes deberán responder a tres preguntas: si el rector debe ser miembro ICU, si los decanos deben ser miembros del Consejo Facultativo y si debe existir o no reelección.

El último tema generó controversia el 2021cuando se realizó el claustro universitario y existió susceptibilidad de que algunas autoridades se repostulen al mismo cargo.

Al respecto, el rector indicó que se imprimirá una sola papeleta tanto para docentes como estudiantes. Agregó que aún espera que la CEU presente la propuesta de bioseguridad y el presupuesto para este proceso eleccionario.

Por su parte, Rolando López, quien presidió el último congreso universitario, remarcó que si el referéndum determina que el rector deje de presidir el ICU y los decanos salgan del Consejo Facultativo, se tendrá una verdadera democracia.

Este referéndum se realiza dando cumplimiento al Estatuto aprobado en el II congreso universitario en 2018, que suprime la reelección de autoridades.

En el segundo proceso que corresponde a las elecciones estudiantiles, se votará para renovar los delegados del ICU, los consejeros facultativos y de carreras, los dirigentes de los centros internos de cada carrera y los integrantes de la Federación Universitaria Local (FUL).

Por su lado, el rector proyecta que este último proceso demandará una inversión de Bs 400.000, pero indicó que se solicitará a la CEU un presupuesto austero.

Cuéllar remarcó que mientras no se realicen las elecciones, no se convocará a sesiones. “En este momento no hay consejo universitario por mandato de la resolución 015-2020 que estipula que los delegados a los órganos de cogobierno cesan el día de la posesión de las nuevas autoridades. Lo único que estamos haciendo es cumplir la normativa”, insistió.