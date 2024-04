La Uagrm pasa clases virtuales desde este lunes para evitar contagios de influenza

El Sedes no fue consultado

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, señaló que no fueron consultados por la Uagrm sobre la suspensión de clases presenciales.



"No hemos visto contemplado eso (la suspensión de clases) porque no vemos necesario", dijo Bilbao. "Lamentablemente la universidad no ha tomado contacto con nosotros ni tampoco hemos tenido una reunión de coordinación", sostuvo.