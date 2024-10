La Uagrm saca sus pupitres y pizarras a la calle para protestar contra la falta de presupuesto

Roque Méndez, presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), explicó que la movilización se extiende no solo en la ciudad, sino también en municipios como Montero, Yapacaní, Camiri y Vallegrande , donde la Uagrm tiene facultades integrales.

“Esta es una lucha por un presupuesto que nos permita continuar funcionando. Si no conseguimos los recursos, nos veremos obligados a cerrar las puertas de la universidad, y eso no lo vamos a permitir”, advirtió Méndez.

Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, confirmó que la medida se mantendrá durante toda la jornada. Los estudiantes y docentes exigen un presupuesto mayor al ofrecido por el Gobierno, ya que los 68 millones de bolivianos prometidos no son suficientes para cubrir las obligaciones de la universidad, que afecta a más de 120.000 estudiantes.

Cuéllar, además, informó que a las 14:00 de este viernes se reunirán con el Ministerio de Economía, en La Paz, para exponer la situación y buscar una solución. “La Uagrm es de todos, y no vamos a permitir que la falta de recursos afecte a nuestros estudiantes, no vamos a permitir que se cierre la universidad”, añadió.



El rector destacó que, de no obtener una respuesta satisfactoria, las movilizaciones podrían continuar.