La Uagrm se adhiere a la denuncia en contra de un decano sobre la supuesta venta de ítems

Luego de que circulara por las redes sociales un audio en el que vinculan a un decano de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) con supuestos cobros de dineros por la venta de ítems , no solo en la universidad estatal, sino también en instituciones públicas como la Alcaldía y la Gobernación, el equipo jurídico de la Uagrm se apersonó este jueves al Ministerio Público para adherirse a la demanda que en un principio formalizó el vicedecano de la Facultad Integral de la Chiquitania (Faichi), Marco Aranda.

"Se empezarán a hacer las investigaciones y si efectivamente es el decano el que habla en los audios, se tomarán las acciones pertinentes" , dijo el asesor. Actualmente, el docente a quien se hace referencia en el audio continúa trabajando con normalidad ya que no existe aún certeza de que sea su voz la que se escucha en el audio.

Dijo que no solo el decano de la Faichi, Limberg C.T., debe ser investigado, sino también otros docentes a quienes se hacen referencia en el audio. "Tendrán que declarar ellos y las personas que mencionan en los audios, nosotros hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia de ese tipo", explicó Saavedra.

Aseguró que la preocupación del rector es que este hecho se esclarezca para que no se manche el nombre de las autoridades ni de la Uagrm. "Hemos solicitado un informe a la Faichi para que digan la verdad, pero aún n o han respondido a la solicitud, tengo entendido que este viernes, el Consejo Facultativo solicitará al decano que responda sobre el hecho", dijo.