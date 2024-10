La Unión Juvenil niega participación en intentos de desbloqueo en Mairana, pero no descarta tomar medidas

El presidente de la UJC, Lucas Vaca, aseguró que su organización no estuvo involucrada y aclaró que su última actividad fue una marcha pacífica realizada el miércoles en Santa Cruz para exigir el levantamiento de los bloqueos.



Eso sí, advirtió que la UJC podría tomar “acciones de hecho” desde la próxima semana si el Gobierno no desbloquea las vías. “Nosotros no participamos en el intento de desbloqueo, pero la Policía tiene la obligación de garantizar la transitabilidad en el país. No descartamos movilizarnos si esto sigue así”, afirmó.



El líder juvenil también responsabilizó al presidente Luis Arce de cualquier conflicto que pudiera surgir y criticó el despliegue policial insuficiente en el Chapare, región controlada por sectores afines a Morales.