La vigilia en el ingreso a la Gobernación continúa pese a las inclemencias del tiempo

José Luis Terrazas, secretario de Justicia de la Gobernación, informó ayer que se había logrado un avance importante en cuanto a las mesas técnicas, jurídicas y científicas para poder establecer si los fundamentos jurídicos y técnicos de la ley departamental 208 que ellos exigen su abrogación, corresponde o no.

“Lamentablemente este diálogo se ha roto en función a que ellos (los manifestantes) quieren que reconozcamos que la ley no está vigente y eso es algo que no va a suceder, nosotros reconocemos la plena vigencia de esta norma porque así lo ha establecido la Asamblea Legislativa Departamental. Esta es una norma que está incorporada en el marco jurídico y por ende es de cumplimiento obligatorio”, dijo.

"Esta ley departamental afecta directamente a la propiedad privada. Por supuesto que hay intereses económicos de por medio porque se trata de tierra que no se puede trabajar, que no se puede tocar", apuntó Vásquez, a tiempo de remarcar que desviar la carretera no solo les afectaría a ellos como comunarios, sino que solo beneficiaría a grandes empresarios.