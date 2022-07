La violencia contra la mujer aumentó en un 20% durante la actual pandemia de covid

“Nos hemos peleado en la casa de mi esposo. A mi hijita le ha agredido. Nos ha botado de la casa. He ido primero donde una amiga, me dijo que me quedé porque era domingo y no atienden. El lunes hemos ido a la fiscalía y el martes al SLIM”. Relata Isabela, quien se encuentra un mes en la casa de acogida de la Defensoría de la Mujer, iniciando su denuncia en condiciones precarias, adentrándose en un proceso minado por la crisis sanitaria y las fallas institucionales, como tantas otras mujeres antes que ella, en un país que ha registrado 70 mil casos de violencia hacia la mujer entre 2015 y 2020.

Las dos pandemias

La violencia de género aumenta en un 20% durante los períodos de encierro en países de ingresos bajos y medianos, motivo por el que habría 31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento de seis meses, tiempo que duró la cuarentena rígida, según la investigación del Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas (Unfpa por sus siglas en inglés), junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria de Australia.

Durante las primeras olas de la pandemia “muchas mujeres víctimas de violencia no llegaban a salir de sus domicilios, entonces la violencia crecía y ya cuando se daba un detonante demasiado fuerte es que llegaban al hospital o pedían ayuda a militares y policías que estaban en la zona”. Recordó la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Sucre, gestión 2020-2021, Isabel Osinaga Aparicio.

En el primer periodo de cuarentena causado por covid-19, el Ministerio Público de Bolivia atendió 2.935 hechos delictivos, el 81% (2.378) corresponde a violencia familiar o doméstica. En 2021, durante un foro en el marco del proceso de modificación de la Ley 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), la directora de Género del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, explicó que la violencia intrafamiliar es el delito que más se comete en Bolivia.

Ese mismo año, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y en Razón de Género, Pilar Díaz, Informó en el periódico El Deber que se habían reportado 11.133 casos en delitos enmarcados en la Ley Nº 348, aclarando que la mayoría de los casos se concentran en los departamentos de Santa Cruz y La Paz.

En Chuquisaca, el número de denuncias ha ido reduciéndose en comparación con la mayoría de departamentos. Sin embargo, esta información no significa que disminuyó la violencia intrafamiliar como tal; sino que probablemente, debido a las medidas de emergencia sanitaria, las víctimas no pudieron hacer efectiva la denuncia.

“Ante las presiones externas e internas, es normal que las mujeres tengan que realizar hasta siete intentos antes de lograr denunciar un acto de violencia”, dijo Isabel Osinaga, Además agregó que las funcionarias son consultoras en línea y deben rotar cada gestión, peregrinando para renovar su contrato, dejando a un lado el compromiso por las mujeres.

¿Y los anteriores años? ¿Los casos han ido reduciéndose o hay otros factores que invisibilizan el número real de casos? Son las preguntas que guiaron la investigación de este reportaje y, aunque la pandemia es un catalizador importante, los problemas que encuentran las mujeres para hacer efectiva su denuncia son previos a la aparición del covid-19.

Presiones dentro y fuera

Los hijos de Leandra juegan en la casa de acogida, mientras ella intenta mantener la compostura y relata: “Me hacía faltar el dinero y se enojaba. Me decía: ¿Quieres dinero? Trabaja pues. Me daba rabia porque él hacía comer a sus amigos, compraba cerveza por cajas y a la casa no traía comida, pero el dinero no me dejaba manejar”. Es común que las mujeres que entran en ciclos de violencia dependan económicamente de su agresor, lo que incapacita su accionar para alejarse de él, explicó la abogada del SLIM de la gestión 2020, Paola Llave. “Muchas veces no se decide separarse porque es económicamente dependiente del hombre y además tienen varios hijos”, agregó.

“Los agresores comúnmente aíslan a la víctima de su entorno, limitando su movilidad o prohibiendo la cercanía con familiares, amigos o grupos sociales, lo que las imposibilita buscar ayuda”, acotó la psicóloga Daniel Zamora.

Otro factor que impide a las mujeres romper los ciclos de violencia es el prejuicio de la población de que el SLIM promueve la desintegración familiar. El abogado del SLIM D5 de la gestión 2020 – 2021, José Antonio Jallaza mencionó que “el aspecto cultural también influye mucho. Me ha tocado en reiteradas ocasiones que venían los familiares a la institución y te dicen que ellos van a arreglar los problemas, ya hemos hablado y la víctima ya no quiere ingresar”.

Pero lograr denunciar un acto de violencia no es garantía de justicia. “Muchas de las denuncias que se plantean en ámbito de violencia familiar, sean en instituciones públicas, privadas o por abogados particulares, quedan rechazadas sobreseídas o con conciliaciones”, explicó Jallaza.

Según el Informe Defensorial sobre el estado de cumplimiento de atención y protección de mujeres en cumplimiento a la ley 348, un total de 113.269 procesos iniciados entre 2015 y marzo de 2018, 72.916 han sido cerrados o concluidos, el restante 40.353 se encuentran abiertas y solamente el 1,13% concluyeron con sentencia condenatoria.

La fiscal de materia Luz Belinda Romero Ferrufino, dijo que actualmente la Fiscalía está limitando sacar sobreseimientos, abocándose a que los procesos tengan sentencias o una salida alternativa.

Fallas en los registros

Los datos nacionales de los delitos denunciados fueron elaborados en base a los datos del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sippase), un banco de datos sociodemográficos de las usuarias que es llenado tanto por el ministerio público como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FLCV) y el SLIM. Aunque no siempre fue el caso.

“Existe la normativa, pero no lo hacen por tema administrativo, porque eso implica que los funcionarios estarían más tiempo registrando los casos que atendiendo”, dijo Jallaza, explicando también que la falta de Internet en los SLIM es otro factor.

Las anteriores gestiones tenían aún más fallas en los registros de denuncia, pues si bien cuando una persona cesa en las funciones por normativa debe dejar un informe de los casos que está dejando a su cargo, el personal del SLIM estaban acostumbrados a borrar la información de las computadoras a fin de año. “Ellos dicen es mi trabajo, pero es un trabajo por el que se les está haciendo la cancelación, por lo que en la gestión 2020 se les pidió desde dirección y se corroboró que no se haya borrado nada, mandando en un cd todo el trabajo que se haya realizado”, aclaró Osinaga.

Las anomalías, fallas y falta de coordinación entre instituciones se ven reflejadas en la inconsistencia en los números manejados entre la Policía y el Ministerio Público. La diferencia entre el número de denuncias registradas en ambas instituciones es cerca de dos mil en los años 2015 y 2016, siendo cerca de cuatro mil en 2017. Las incongruencias llegan hasta los casos de feminicidios registrados en el país, 81 mujeres asesinadas faltan en las bases de datos del departamento de estadística de la policía en las gestiones 2015 a 2017.

“Efectivamente para alguna situación la fiscalía no requiere, pero cuando son casos hasta de feminicidios ni nos ponen a conocimiento, yo pienso que para todas las situaciones de violencia a mujeres, la fiscalía y el SLIM deben realizar un trabajo coordinado”, comentó Osinaga.

A mediados de 2020 se lanzó el sistema “Justicia libre” (JL) con el objetivo de que los datos de los procesos penales sean unificados y se brinde una atención moderna y eliminar los cuellos de botella. La Fiscal Luz Belinda Romero explicó que el sistema interpola con otras instituciones, incluyendo la FLCV y el SLIM, lo que permite unificar sus bases de datos y agilizar los procesos.

Sin embargo, el factor humano sigue siendo una limitante. La fiscal Romero dijo que están atravesando problemas con el SLIM, ya que “se limitan a presentar la denuncia y no hacen el seguimiento correspondiente”.

Justicia pendiente

Pero detrás de las cifras están las mujeres que se han animado a denunciar, y han iniciado un proceso que puede durar de 6 a 18 meses solo para la etapa preparatoria. “Si una mujer viene y te pregunta qué tiempo va a durar mi proceso y uno le dice un año y medio, la mujer prefiere hacer algo más productivo. Por eso normalmente se concilia o se va a una salida alternativa”, explicó la abogada Nidya Llanos.

Las mujeres quedan entre la culpa de romper su hogar debido a su entorno cultural, además de la presión económica por un lado y por el otro la presión de finalizar los proceso por parte de los abogados, que con la carga laboral que implica, no quieren que su trabajo quede en nada.

“Si la señora no vuelve, los abogados sienten que han perdido su tiempo o que se han esforzado para nada. Entonces llega un momento en que le dicen ¿Pero vas a continuar no? ¿Y si no vuelves? Las presionan mucho”, comentó Gabriela Yáñez Garvizu, Psicóloga responsable de la casa municipal de acogida en la gestión 2020. “Si para nosotros es difícil, que recibimos un salario para hacer el trabajo, es mucho más difícil para la víctima que apenas se ha animado a hacer la denuncia. Le decimos ‘es su caso no ha ido a averiguar’. La empatía es algo que se tiene que trabajar” Comentó Isabel Osinaga.