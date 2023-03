Lara dice que lo utilizan como un trofeo

En instalaciones del hospital Obrero el capitán de la policía, Edmand Lara, y desde una silla de ruedas, manifiesta: “me tienen como un trofeo, este proceso no tiene pies ni cabeza, si tengo que ir preso iré, no será para siempre”, dijo.



Lara permanece detenido hace casi tres días por orden de la fiscal Mirtha Mejía. Fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, usurpación de funciones, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y otros. También fue imputado por obstrucción a la justicia.



Lara enfrentará hoy desde las 15:00 a dos audiencias cautelares en medio de una enorme expectativa. Su familiares denunciaron que, pese a las órdenes judiciales emitidas para que sea trasladado al hospital aquejado de un problema de salud, lo trasladaron y actualmente permanece en celdas policiales.