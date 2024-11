Larach se estrella contra Quintana: “Cuando estaba en el poder alardeaba de todo, ahora de la cara ¿dónde está su hombría?”

"Eso es no tener sangre en la cara; salir a quejarse de algo. Este tipo (Quintana) mató, persiguió, contrabandeó, estafó de mil y una maneras al país. Es un sin vergüenza, que salga a quejarse sin dolor", disparó Larach, ante los medios la tarde de este lunes.



Para el cívico, Quintana "tiene que dar la cara, dónde está su responsabilidad, ¿a caso no era macho?. ¿Dónde está su hombría?. No sea sin vergüenza. O le falta hombría, él alardeaba de todo y por todo cuando estaba en el poder. Él y Evo Morales deben dar la cara, como hombres".