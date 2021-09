Las 10 frases más duras de Camacho en el día de Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindó un duro discurso hoy en la plaza 24 de Septiembre al conmemorar los 211 años de la gesta libertaria del departamento.

- “No sé aquellos que han venido, a los personeros del Gobierno, si es que no notaron un olor distinto. Tiene un olor a libertad este pueblo.”



- “Sí señores. Fraude electoral y no nos cansemos nunca ni tengamos miedo de decirlo.”



- “Y pese al (supuesto) intento golpe y hasta vergonzoso porque la verdad es que verlos intentar contar otra versión de los hechos da hasta vergüenza ajena.”



- “Podrán inventar muchas mentiras, pero a la larga el pueblo vence a los dictadores y la historia verdadera se impone.”



- “Nunca ningún dictador logra cambiar la memoria de una sociedad y así mismo no podrá cambiarla el dictador Evo Morales, tampoco podrá manchar la historia de nuestro país. Fue fraude, no fue golpe.”



- “Nada de eso va a impedir que Santa Cruz siga firme. Y lo decimos con orgullo, porque nuestro departamento va a seguir firme dándole de comer a Bolivia entera.”



- “Alguien me está diciendo que suspenda el acto por la falta de respeto de los masistas, pero no lo voy a hacer, porque si los hemos traído es para decirles las cosas en su cara.”



- “Los cruceños soñamos con un gobierno democrático que respete a los bolivianos en su derecho, que no persiga, que no amedrente.



- “Esto sí les va a gustar a los masistas. Como es su sueño encarcelarme, sepan que yo no voy a huir del país. Yo no soy ningún cobarde ni voy a permitir que mi partido tenga que defender a un cobarde que huyó porque le tuvo miedo a la democracia.”



- “Lo comprometí porque así debe ser. Hizo uso de la palabra nuestro alcalde municipal. Esta es fiesta cruceña y quienes vienen a agredir a Santa Cruz no lo van a hacer. Con mi discurso, el acto se da por cerrado.”



