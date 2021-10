Las 6 frases más enérgicas de Camacho en su discurso durante la cumbre por la libertad y democracia

Escucha esta nota aquí

El gobernador Luis Fernando Camacho estuvo presente la noche de este lunes en la cumbre por la libertad y democracia desarrollada en las oficinas del Comité Cívico, donde pidió unidad para luchar contra la persecución política y reafirmó su apoyo al paro del 11 se octubre y a todas las determinaciones acordadas por el ente cívico. A continuación, te detallamos sus frases más relevantes:

1.- “No puedo proponerle nada presidente (Rómulo Calvo), disculpe, porque ya lo han propuesto todo, lo que puedo decirle es que aquí tiene un soldado que va estar firme en lo que decida esta comisión y este encuentro”

2.- “Se lo voy a decir, disculpen si alguien se molesta, pero no podemos hablar de una revolución si no nos ponemos la mano al pecho. Muchos no le contestaban las llamadas a la Resistencia Cochala cuando los apresaban; eso no es unidad, tampoco lo fue el callarse cuando metían presos a los policías y militares. ¿volvimos a tener miedo?”

3.- “El miedo es el peor compañero en una lucha, pretenden que yo tenga miedo por ir a la cárcel; ellos lo piensan así, ellos piensan que me estoy muriendo de miedo (…) No es así”

4.- “Lo dije y lo repito, y se lo he dicho al mismo Evo Morales, que habla de golpe (de Estado). Yo nunca hui, siempre le dije que se liberó a un pueblo, no se tumbó a un Gobierno"

5.- “Si quieren responsables, que tomen a dos: Evo Morales y yo. Él, porque humilló, estafó e hizo fraude, y yo, por estar con mi pueblo. Yo no le voy a escapar a eso”

6.- “Los principios no los negociamos, demostrémosle a nuestro pueblo que estamos dispuesto a todo por defender nuestro país y la democracia. No dejemos solo a nadie y les prometo que si lo volvemos a hacer, pronto estaremos gritando nuevamente somos libres”

​