Las 7 contundentes frases de Calvo luego de que un juez le ordenara arresto de 24 horas al día

Luego de la audiencia cautelar en la que el juez Primo Flores dispuso detención domiciliaria permanente para Rómulo Calvo, el líder cívico brindó una conferencia de prensa en la que considera que la medida corresponde a órdenes del Gobierno que -en su criterio- buscan desestabilizar el paro indefinido convocado para el 22 de octubre, si es que no se abroga el Decreto Supremo 4760, que define que el Censo de Población y Vivienda se desarrolle en 2024.

1. "Me podrán quitar la libertad, pero queda toda una población afuera que está disconforme que no está dispuesta a permitir que se siga estropeando a un pueblo".

3. "Señor ministro no acelere el quilombo en Bolivia, usted está provocando a la población boliviana, a esta población que se siente perseguida y humillada. El pueblo está cansado y lo estamos demostrando cada día".

4. "Si no escuchan ahora, mañana puede ser muy tarde. La gente es reactiva, la gente ya está cansada, tiene la receta guardada, no se olviden de eso".

5. "Santa Cruz ha reflejado al resto de Bolivia la necesidad de hacer un censo en 2023 y ya hay reacción. Lo que se definió el 30 de septiembre no tiene retro si el Gobierno no cambia de actitud".

6. "Si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760 y no da respuesta al pueblo boliviano de que en 2023 haya un censo y en 120 días tengamos los resultados, no vamos a cambiar decisión, esto continúa y así, habrá paro indefinido".