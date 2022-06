Las 7 frases más duras de Calvo tras la marcha contra el narcotráfico

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue el último en intervenir en la concentración de la plaza Principal 24 de Septiembre, pero también fue uno de los más duros y críticos contra el Gobierno nacional.

La marcha contra el narcotráfico y en demanda por "una verdadera justicia" en el país terminó en una concentración en el atrio de la Basílica Menor de San Lorenzo. El acto contó con la participación de oradores como el líder de la Unión Juvenil Cruceñista, la representante del Comité Cívico Femenino y el también el presidente de los comités provinciales.

Todos hicieron uso de la palabra, hasta el momento en el que llegó el turno de Calvo. El último de la lista de oradores.

El presidente cívico no escatimó términos ni críticas contra el gobierno nacional, al que acusó de la manipulación del sistema judicial, de persecución política y hasta de convertir a Bolivia en un narco-Estado.





Entre sus frases más contundentes estuvieron:

1.- "La democracia directa está presente hoy aquí, porque la soberanía reside en el pueblo, nosotros somos los verdaderos dueños de Bolivia, las autoridades electas son transitorias. A estas autoridades venimos a exigirles, que cumplan con sus obligaciones constitucionales, de preservar la seguridad, la defensa del Estado y la vida".

2.- "No queremos sicarios del narcotráfico ni de la justicia, sembrando la muerte y la impunidad en Bolivia; tampoco queremos ver a niños y jóvenes drogándose por nuestras calles. No podemos ser exportadores de la muerte blanca, Santa Cruz no lo acepta"

3.- "No queremos ser una república de la cocaína, como nos llamó una revista extranjera. No aceptamos jamás la narcopolítica, que como en Colombia llevó a Pablo Escobar al parlamento. Por eso no aceptamos parlamentarios ligados al narcotráfico".

4.- "Debemos reconocer que el Gobierno nacional ha perdido la guerra contra el narcotráfico. Por eso exigimos con toda firmeza que deje de depender de las políticas dictadas desde los cocaleros del Chapare, verdadera capital del narco Estado".





5.- “La policía nacional debe liberarse de sus redes (del narcotráfico) para cuidar a su pueblo”.

6.- “Como resultado de esta forma totalitaria de gobernar, existen en Bolivia 88 presos y perseguidos políticos, incluida la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, presa por un inexistente golpe. Estamos igual que en la época del Plan Cóndor, estamos como en Cuba, Venezuela o Nicaragua".

7.- "Desde el Comité pro Santa Cruz, escuchando el clamor nacional e internacional, exigimos una pronta reforma del sistema judicial. Si el Gobierno no lo hace, seguramente tendrá nuevamente al pueblo en las calles".





