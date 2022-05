"Las autoridades no dan la talla, lo dicen los resultados": Pedraza al evaluar el primer año de gestión de los subnacionales

Escucha esta nota aquí

De acuerdo con el vocero y excandidato de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, que estuvo en entrevista con EL DEBER Radio, la Gobernación ha estado enfocando sus energías en la disputa local por el poder y se está distrayendo de su objetivo, en su primer año de gestión.

“Lo que mide la gente es el resultado de la gestión, no lo que han intentado hacer. Ahí está la calidad del político, en el resultado que entrega”, manifestó Pedraza, que además percibe que la administración, tanto de la ciudad, como del departamento, están sin rumbo. Echó en falta una agenda de la Gobernación, saber qué hará este año o el próximo.

“No hay, en política, el ‘todo o nada’; y ese es un error grave de cualquier político. El poder es un instrumento para resolver los problemas, para ver cómo darle bienestar a la gente”, señaló Pedraza, en relación con las disputas entre Creemos y Demócratas.

Pedraza también se refirió a una reconfiguración de los actores después de las elecciones subnacionales y afirma que ambos luchan por el mismo nicho de poder.

“Cuando el político se atasca en las peleas por el poder, es un mal político, porque gana una elección o una disputa, pero no saber qué hacer, muchas veces, en la gestión del poder. Y eso lo estamos viendo ahora”, afirmó.

Pedraza ve importante que los gobernantes se articulen, pacten, hagan alianzas, para resolver los problemas de la población. “El interés primario de las personas es que les resuelvan sus problemas, lo que no coincide con el interés de los políticos; generalmente porque, para el político en ejercicio del poder, su interés primario es mantenerse en el poder; el político está pensando en la reelección, en derrotar a su adversario para que no le dispute el poder”, expresó. Más adelante se mostró a favor de valorar el servicio público y lo que le interesa a la gente.

El abogado criticó la falta de liderazgo regional, con miras a posicionar a Santa Cruz como el conductor del país, ya que ve en la potencia económica y el capital social ‘poderoso’ oportunidades para hacerlo: “Las autoridades no dan la talla, lo dicen los resultados (…) mientras no haya una articulación territorial entre municipios, gobernación… gobierno central, es muy difícil que se generen condiciones de desarrollo; yo creo que hacen falta muchos más emprendimientos, más innovación, más entrega de tiempo y energía al servicio público y no a la disputa por el poder, y no a la pelea entre los políticos porque eso no le interesa a la gente.