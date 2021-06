Las clases se reinician el lunes y revisan calendario

Escucha esta nota aquí

Tras un mes de receso, el próximo lunes 28 los estudiantes retornarán a las labores escolares en todo el país y de forma paralela se analizará el calendario educativo para definir la fecha de finalización del año escolar, a fin de cumplir con los 200 días de clases.



El ministro de Educación, Adrián Quelca, indicó que el retorno a las aulas será escalonado por regiones, pues se tomará en cuenta el riesgo de contagio de coronavirus y el clima en cada departamento.



“En alguna región se retomarán las clases a distancia y en otras es posible que sea de forma semipresencial. Por ahora, no estamos, por lo menos no estoy convencido de volver a las clases presenciales por lo pronto”, expresó.



Los escolares salieron de vacaciones invernales el 1 de junio y en principio estaba programado por dos semanas, pero ante el riesgo de contagio y para que los maestros se vacunen, se prolongó casi por cuatro semanas.



El representante nacional del magisterio, Lubdin Salazar, señaló que se debe analizar si necesariamente se cumplirán los 200 días de clases. “Este año es totalmente irregular. Esto lo deben entender los padres de familia. En su momento nos reuniremos con las autoridades del ministerio de Educación para definir si se alarga o no la fecha de finalización de clases”, insistió Salazar.



Añadió que, debido a diversas dificultades, este año solo se prevé que se podrá cumplir con un 80% del avance previsto. Ante ello, sugirió que la próxima gestión se destinen unas semanas para el repaso de contenidos.



Por su lado, la Dirección Departamental de Educación, (DDE) de Santa Cruz entregará a las distritales un total de 376.653 textos escolares. Entre estos están los de secundaria y los remanentes de primaria e inicial.