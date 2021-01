Las clases virtuales se imponen en áreas urbanas y las presenciales en las zonas dispersas

Escucha esta nota aquí

A siete días del inicio de labores educativas, se corre contra el tiempo para definir la modalidad de clases (presencial, semipresencial o a distancia), la misma que debe contemplar el índice de contagio de coronavirus. Todo indica que una gran mayoría apostará por la modalidad a distancia a través de plataformas virtuales o cartillas, para evitar el contagio del virus en esta segunda ola, pero en las áreas dispersas están contemplando la presencial.



El ministro de Educación, Adrián Quelca, adelantó que, en las ciudades capitales, además de algunas urbes intermedias y centros más poblados, adoptarán la modalidad a distancia.



“En la mayor parte de los casos, centros urbanos y ciudades intermedias, la educación será a distancia de forma inicial, estamos convencidos de que, con las vacunas en un futuro no muy lejano, con esa inmunización, podamos retornar a las labores de forma normal”, explicó. Prevé hacerlo en el segundo semestre.



En zonas rurales, donde no se presenten casos positivos, será la modalidad presencial.



Las modalidades



En los distritos educativos de provincias cruceñas van definiendo el retorno a clases. En el municipio de Pailón aplicarán las tres modalidades. Determinaron que en la zona urbana será a distancia, en las unidades educativas de comunidades de mayor cantidad de alumnos, semipresencial y donde registren menos de 20 alumnos por curso, presencial.



El director distrital, Ubaldo Saucedo, ratificó la decisión después de escuchar el informe epidemiológico del Covid-19.



El secretario de desarrollo humano y social de la Alcaldía, Jhonny Melgar, informó que se va destinar al presupuesto recursos de algunas partidas, como las del desayuno escolar (50%), de los juegos estudiantiles (50%), para la compra de material de bioseguridad, internet, y equipamiento tecnológico.



Presencial



En San Javier no hay un acuerdo conjunto de todas las unidades educativas, por lo que cada una de acuerdo a su ubicación y condiciones de aulas definirá la modalidad que aplica y esperan las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), aunque en el área urbana se está contemplando clases semipresenciales o a distancia. Para el área dispersa, la modalidad presencial.



Pese a eso, hay algunas unidades que ya definieron. La unidad La Senda, en el área dispersa de San Javier, decidió que este año las clases serán presenciales.



Semipresencial



En el municipio de Cuatro Cañadas las clases serán semipresenciales, siempre que no avance el nivel de contagio en el pueblo. La Alcaldía equipará a las unidades educativas, con medidas de bioseguridad. En San Julián también definieron la misma modalidad.



En San Matías pretenden iniciar de forma semipresencial. Israel Egüez informó que se analiza pasar clases dos veces por semana, pero todavía esperan la determinación del COEM. “No descartamos el inicio de las labores escolares presenciales en el área rural y semipresenciales en el área urbana”, dijo.



A distancia



En Concepción consideran que la modalidad a distancia es la que más se adecúa, según Jesús Leopoldo Herrera, director distrital de educación. Explicó que aplicar las modalidades presencial o semipresencial, “sería un grave riesgo de contagio para los estudiantes y docentes, al menos durante el primer trimestre”.



En Montero, casi un 90% adoptará la modalidad virtual. En el restante 10% están principalmente niños cuyos padres no tienen posibilidad de garantizar el acceso a internet, un teléfono celular, computadora o tableta, para que accedan a la red, para ellos se prevé llegar con las cartillas que se anuncian desde el Ministerio de Educación, y fortalecer su proceso de aprendizaje con contenidos en radios y canales televisivos, como se hizo el año pasado, informó Carlos Loborio Ortega, director distrital de Educación de Montero.



En La Guardia consideran que no hay las condiciones de salud para retornar a clases presenciales en todo el municipio, por lo que se acordó que el retorno será a distancia con el apoyo de cartillas.



