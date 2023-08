Las Cruces-Buena Vista: bloqueadores definen mantener su medida; el Comité Cívico dice que no se toca la zona de los acuíferos

Tras esa posición dada a conocer en oficinas de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (Cpesc), el representante del Comité de Movilizaciones del municipio de Buena Vista, ratificó que el bloqueo que lleva 10 días; se mantendrá en el punto de protesta que une Santa Cruz-Cochabamba, ya que no tienen nada concreto en cuanto a su demanda de que se viabilice el tramo 2 del proyecto carretero Buena Vista – Las Cruces.



“Agradecemos el apoyo del Bloque Oriente, nos reuniremos con nuestras bases en este momento. Vamos a mantener nuestra medida de presión, no hemos sido escuchados hasta el momento”, indicó.



Cuando fue consultado sobre por qué no aceptaron la propuesta de la Gobernación de Santa Cruz, de que el tramo 2 se construya en otras alternativas, el representante afirmó que no darían más explicaciones, ya que no tienen el mandato de sus bases.



Posteriormente, comunarios en Porongo, anunciaron que en solidaridad con la movilización de los pobladores en Buena Vista, ellos retomarán la medida de presión desde las 0:00 horas de este viernes 25 de agosto, con el corte de ruta en el kilómetro 20 de la carretera doble vía a La Guardia.