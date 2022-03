Las disculpas no valen, inician proceso a madre que golpeó a joven

Escucha esta nota aquí

"Me dio un 'manazo' y me golpeó contra la pared". Neidy Lizzed Huanca Rojas relata los sucesos que quedaron grabados en una cámara de vigilancia. El segundo día de Carnaval, la joven, de 22 años, fue interceptada por el auto donde se trasladaba Carmen Ordoñez con sus hijos en la carrocería, estos le lanzaron agua a Huanca y ella respondió "instintivamente" tirando una piedra. Acto seguido, la madre se bajó de la movilidad, la increpó y llegó a empujarla, y darle un manazo. El video se viralizó al día siguiente y despertó la ira y las reacciones, contrapuestas, de los internautas.

En horas de la tarde, Huanca se presentó en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a la abogada Darly Franco. Presentarán una denuncia por agresión física y daños ocasionados. Por el momento, el caso se abrió de oficio y la denunciada ya se presentó de manera voluntaria esta misma mañana.

"Vamos a ver la tipología del delito para dar el apoyo legal que podamos dar", reveló Franco. Por el momento aguardan el resultado del examen del Instituto de Investigación Forense (IDIF) para contemplar los días de incapacidad. La defensa de Huanca se muestra tajante. "Ningún hecho de violencia se resuelve con disculpas", sentencia.

La joven reitera la postura de la letrada. "Con una disculpa no hacemos nada", señala. Para ella, es momento de acudir a la justicia "y nada más".

Desde el momento del incidente, revela, "tuve miedo porque la señora dijo que iba a enviar el video llamándome loca por tirar piedras y que iba a demandarme por su auto". Ante esta amenaza, la joven, que vive con su hermana, trató de refugiarse en su cuarto donde, asegura, lloró mucho tiempo.

Los incidentes

Durante el segundo día de Carnaval Carmen Ordóñez salió junto a su familia a disfrutar las fiestas. Con su vehículo recorrían el primer anillo mientras su dos hijos menores, en la parte trasera de la camioneta, arrojaban agua a los transeúntes.

A Huanca no le agradó ser mojada y respondió "lanzando una piedra, pero no sabía que iba a llegar a su auto". El golpe ocasionó una abolladura en el vehículo y, sobre todo, la molestia de Ordóñez.

"No estaba jugando con ellos", explica la joven que nunca pensó la reacción que pudiera causar la piedra que lanzó como respuesta.

"Me persiguió hasta el Cementerio" continua el relato de la joven agredida. En ese lugar, Ordóñez la increpa y le muestra el daño ocasionado en el vehículo. En ese instante, le rocía con espuma, "me dio un 'manazo' y me golpeó contra la pared», dijo la víctima.

Como consecuencia del golpe, la joven sufrió un hematoma en la parte derecha del rostro. Según su propio testimonio, la hinchazón provocada por el golpe no le permitía ver bien.

Una persona que pasaba por el lugar le ofreció Bs 10 para que retornara a su hogar. Huanca se quedó allá asustada y sin recursos para poder acudir al médico.

La agresora pide disculpas

Carmen Ordoñez acudió de manera voluntaria ante la Felcc. A su salida de la institución policial, pidió disculpas públicas justificando que su reacción fue como cualquier madre que ve en peligro a sus hijos.

"Espero que aparezca la joven para pedirle disculpas públicamente. Sé que mi accionar fue malo, pero creo que fue un accionar como madre, yo le dije que no debió hacer eso. La gente me juzgó y la toma a ella como una persona humilde, yo también soy humilde», dijo a los medios Carmen acompañada de su abogado.​

La mujer fue citada por el Ministerio Público que le inició un proceso por el supuesto delito de lesiones leves y graves para que declare este 8 de marzo a las 15:00 ante la fiscal Francoise Cecilia Barrón Marquez por la agresión.

Pendiente de otra agresión

Durante el Carnaval se denunció otra agresión, esta vez a un menor de 12 años, por parte de un adulto. Los hechos fueron registrados por las cámaras de un condominio y reflejan el momento donde el adulto agrede al menor.

Las fuentes que revelaron el hecho aseguran que los menores estaban jugando con vejigas en el condominio. Uno de estos globos cargados de agua impactó en el agresor, que expresó su molestia persiguiendo y golpeado al menor.

