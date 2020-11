Las llamas dan pelea en San Ignacio y Pailón

Escucha esta nota aquí

Hoy, Santa Cruz solo tiene dos incendios, uno en San Ignacio de Velasco y otro en Pailón. Este último se eleva sobre el Parque Nacional del Gran Chaco Kaa-Iya. Con esta cifra se reduce la emergencia que se había declarado estos meses en la región.

La secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Cinthia Asin, manifestó que se espera ansiosamente la lluvia para liquidar definitivamente a las llamas. Y agregó que ya no hay incendios en Concepción, Vallegrande y Mairana, pero pidió no bajar la alerta y no realizar más quemas; estas están penadas por las normas vigentes.

Asin cerró su informe indicando que en todo 2020 hubo 340 emergencias y llamó a la sequía como una de las más graves en los últimos 18 años.