Las lluvias no dan tregua; en Oruro hay evacuados y 100 familias damnificadas

“Lamentablemente, el desborde del río Paria dejó a las viviendas aisladas y las familias no podían salir de sus casas. Se coordinó con bomberos y el grupo SAR para poder rescatarlos”, informó el secretario departamental de Medioambiente, Agua y Madre Tierra, Olson Paravicini.

Vecinos de Los Rosales viven en vilo ante las co nstantes lluvias que han provocado grietas en paredes de viviendas que amenazan con desplomarse. La zona de Los Rosales está próxima a un río embovedo y los vecinos también claman por ayuda porque la principal vía de acceso ha presentado rajaduras y han quedado incomunicados.

“Yo le he dicho: salí doña Mary, (pero) con los chiquitos no ha debido poder salir”, dijo entre lágrimas la mujer que logró salvar su vida.

“Ahora ya no sé qué más decir, (yo también) todo he perdido, ya no tengo nada”, lamentó.