Las lluvias ocasionan crecidas en cuatro ríos cruceños; en Yapacaní varios barrios han sido evacuados

Las intensas lluvias que afectan a Santa Cruz han provocado la crecida de cuatro ríos y el anegamiento de algunos barrios de Yapacaní.

Desde el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), de la Gobernación de Santa Cruz, informaron dos crecidas extraordinarias en los ríos Ichilo y Piraí, en la cuenca baja por la zona del municipio de San Pedro, más dos grandes crecidas en los ríos Yapacaní y en la cuenca alta del Río Grande.

En Yapacaní, de acuerdo con la información de la corresponsal de EL DEBER, Soledad Prado, las aguas ya están afectando a la población.

Distintos barrios de este municipio cruceño pidieron el apoyo de las autoridades para que puedan ser evacuados, principalmente niños, personas mayores y embarazadas, debido al desborde del río Yapacaní.





Unos siete trabajadores del municipio de Yapacaní, encaran la tarea de evacuación con el objetivo de preservar la vida.

Juan Manuel Antony, director de Obras del Searpi, informó que la mayor precipitación se da en el Norte Integrado, en las provincias Obispo Santisteban, Sara e Ichilo, cuyo registro acumulado, producto de ayer y hoy, en el municipio de Yapacaní es de 188 milímetros por metro cuadrado (mm), seguido de San Pedro de 179 mm, el río Ichilo con 126 mm y Montero con 100 mm.

El pronóstico del Searpi indica que las precipitaciones con mayor intensidad se mantendrán en el resto de la jornada, y que continuarán en los próximos nueve días, motivo por el cual la autoridad pidió a la población seguir con las recomendaciones de no acercarse a los ríos y no desarrollar ninguna actividad, tanto de extracción de áridos, pesca y turismo, para no lamentar consecuencias ante estos fenómenos climáticos.

