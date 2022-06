Las Londras: hoy se cumplen ocho meses del secuestro y las víctimas quedan desamparadas tras la liberación de los detenidos

Escucha esta nota aquí

Este martes se cumplieron ocho meses del secuestro a 17 personas en la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente, de la provincia Guarayos. Para las víctimas este es un día “nefasto” debido a que la justicia liberó a los dos únicos acusados que estaban detenidos en la cárcel.



Esta mañana La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) convocó a un “plantón por la injusticia” en la entrada del Palacio de Justicia, al que se dieron cita varios trabajadores de la prensa, además de familiares y amigos de las personas privadas de libertad en Las Londras el 28 de octubre de 2021.

En esta manifestación, los periodistas cruceños decidieron declarar persona no grata al juez de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, por no haber considerado las pruebas del cuadernillo de investigación de la Fiscalía y ordenar la liberación de Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca, ambos acusados del violento secuestro.

“En esta oportunidad queremos declarar persona no grata al juez Roberto Cruz Hurtado, de Guarayos, por amnésico, pues se olvidó, o por ciego, porque no vio que en su mismo juzgado existen antecedentes contra las dos personas a las que él otorga libertad o arresto domiciliario”, señaló el presidente de la Asociación de Periodista de Santa Cruz, Roberto Méndez.

El representante de los periodistas considera que los fallos de la autoridad jurisdiccional son “dos puñaladas” al trabajo de la prensa y van “en contra de toda lógica”, pues se presentó toda la evidencia que involucra a los imputados en el hecho.

Paulino Camacho y Sixto Canaza fueron reconocidos por las víctimas en la reconstrucción del hecho en Las Londras

“En la reconstrucción de los hechos hemos visto llorar a los periodistas hombres, porque no querían volver a recordar y que por esa circunstancia de la vida tuvieron que volver a vivir esta pesadilla, esas siete horas que vivieron cuando fueron torturados, sometidos a vejámenes, amenazados con ser quemados vivos, pero gracias a Dios salieron con vida para contar este testimonio”, agregó.

El periodista de ATB, Percy Suárez, quien fue una de las víctimas de los encapuchados, participó del plantón y volvió a mostrar los daños que sufrió su cámara filmadora durante el secuestro. Asimismo, criticó la decisión del juez de liberar y otorgar detención domiciliaria a quienes lo torturaron por más de siete horas el pasado 28 de octubre.

“Por favor que no quede esto impune, que no nos quedemos sin justicia. Aquí al que más tiene se le hace justicia, nosotros no tenemos (recursos económicos) y no tenemos a quién presionar, por eso salimos a las calles a demostrar con pruebas que sí hubo disparo. Si esta cámara no haya captado ese momento, este caso ya hubiera sido archivado”, dijo Suárez.

Paulino Camacho fue identificado gracias a las filmaciones del periodista Percy Suárez.

Piden apartar al fiscal titular

Por su parte, la abogada de los periodistas afectados, Raquel Guerrero, cuestionó la decisión del juez Roberto Cruz Hurtado por fijar cautelar para liberar a los dos únicos detenidos, en vez de instalar la audiencia para declarar en rebeldía a Martín Tejerina Viillalobos, Nelson Rivadeneira Escalante y Nicolás Ramírez Taboada, quienes son los tres implicados con órdenes de aprehensión que no fueron capturados.

Además, dijo que existen otras 158 personas que fueron identificadas con nombre y apellido y que hasta la fecha no han sido citadas a declarar como testigos dentro del proceso que sigue la Fiscalía por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenazas.

Guerrero indicó que se envió un memorial al fiscal departamental Róger Mariaca para solicitar que aparte de las investigaciones del caso Londras al fiscal titular Wálter Cisneros Colque y que se le inicie un proceso administrativo por incumplimiento de deberes, negativa o retardo de justicia, debido a que no participó de la audiencia virtual en la cual dejaron en libertad a Paulino Camacho.

Asimismo, lamentó que el juez de Guarayos haya liberado a Sixto Canaza tras consideran un documento policial que asegura que no tienen antecedentes penales, pese a que en su mismo juzgado el acusado tiene dos procesos penales. Uno por robo agravado y daño calificado y el otro por avasallamiento, por el cual tiene una orden de aprehensión.





Sixto Canaza fue liberado este lunes debido a que presentó un certificado policial que asegura que no tiene antecedentes penales

“Presentamos los antecedentes de Sixto Canaza ante el juez, pero él solo valoró el certificado de la Policía que dice que no tiene antecedentes, pese a que en su mismo juzgado tiene dos procesos penales y uno de ellos con orden de captura que no ha sido ejecutado”, dijo Guerrero.

Con arresto domiciliario

Este lunes 27 de junio, el juez Roberto Cruz Hurtado otorgó a Canaza arresto domiciliario sin escolta policial con el permiso de salir a trabajar diariamente desde las 7:00 a 19:00. Además, se le prohibió salir del país, se le exige que se presente cada 15 días a firmar en la Fiscalía y que consiga dos garantes que demuestren su solvencia económica.

Esta determinación fue apelada por la comisión de fiscales durante la audiencia virtual.

El mismo juez Hurtado fue quien dejó en libertad a Paulino Camacho Vedia, en las mismas condiciones que favorecieron a Canaza. Camacho fue beneficiado con arresto domiciliario el miércoles 22 de junio, pese a que en los informes policiales y de la Fiscalía se lo considera como el “más peligroso” de los secuestradores en Las Londras.





