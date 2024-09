Las Petas: pobladores combaten fuego toda la noche para evitar que las llamas ingresen a la comunidad

"Están velando aquí para que el fuego no se pase allá". Las entrecortadas palabras de Natividad Yaibona suenan agotadas. Estuvo toda la noche en vigilia, al igual que sus vecinos de la comunidad Las Petas, jurisdicción del municipio de San Matías. Entre todos, han establecido un surco de protección y vigilan para que las llamas no superen esa barrera natural.



Desde ayer domingo, Las Petas vive atemorizada por el fuego. Así lo describe a EL DEBER Luzardo Ferreira. El incendio avanzó hacia la comunidad y amenazó a más de 10 casas. Los comunarios buscaron por todos los medios sofocar las llamas. Al final, cuatro viviendas fueron consumidas por el fuego.