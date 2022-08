Las presiones al INRA coinciden con evaluación del cumplimiento de la función social

Cuatro eran los pedidos principales. La modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria; la planificación de una nueva ley de tierras; el ‘análisis’ de l as tierras fiscales no disponibles; y la anulación de las concesiones forestales.

Núñez, además, admitió que uno de los argumentos de los campesinos es que en 12 años hay comunidades que no han podido tramitar la personería jurídica, que es como su carnet de identidad, que les otorga derechos y obligaciones. “Piden que eso se pueda obviar, ya que algunas comunidades no tienen personería porque la Gobernación no les dio, y eso tampoco puede hacerse porque entonces estaríamos yendo a legalizar comunidades fantasmas que ellos mismos han denunciado”, aseveró.

“Esta figura no existía en la Ley INRA, no está en la Ley de Reconducción Comunitaria y tampoco en el reglamento, sino que el INRA la ha creado en un afán de entregar tierras sin entregarlas del todo, como una autorización provisional porque el INRA ya sabía que esas tierras fiscales no eran disponibles, o tenían concesiones forestales. Sabiendo eso, han autorizado y ahora la gente pide la propiedad definitiva. Es ahí donde el INRA ya no tiene capacidad para responder porque eso implica modificar la ley, como se está pidiendo ahora”, explicó.