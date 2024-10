Las tumbas dan vida a familias que buscan el sustento en los cementerios

Los que se dedican al pintado y arreglos de nichos señalan que la crisis golpea y que ya no se genera ganancias como antes, pero al menos es una oportunidad de trabajo seguro . Sus tarifas varían de acuerdo a lo que el cliente solicita, pues va desde Bs 30 un pintado solo del frontis del nicho hasta más de Bs 1.000 todo el mausoleo. Y aumenta de acuerdo al tamaño y las condiciones en que se encuentran las tumbas.

Señala que saca algunas ventajas por la experiencia. “Hay varias personas que ya me conocen y me dan trabajo, porque confían en lo que hago”, dice al comentar que no es tan fácil dejar bien arreglada una tumba, porque se tiene que raspar con espátula y lijar antes de empezar a colocar la pintura. También deben hacer con mucha dedicación el pintado de las letras.