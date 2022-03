¿Le han exigido pago irregulares a nombre de la Alcaldía? Sepa dónde denunciar los ilícitos

Escucha esta nota aquí

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra difundió un comunicado en el que reconoce posibles "hechos ilícitos que se habrían cometido en las últimas horas al interior de la institución" y pide a la población realizar las denuncias formales ante estos hechos. A raíz de estas denuncias realizadas desde las redes sociales, se tendría identificado a un exfuncionario como responsable de supuestas estafas.

La Dirección Municipal de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción cuenta con una línea telefónica gratuita para recibir las denuncias de los vecinos. A través del número 800 12 5700 serán atendidos los reclamos ante los cobros irregulares que se hacen a nombre del municipio. La oficina anticorrupción también cuenta con un correo digital, [email protected], para hacer llegar las denuncias.

El comunicado publicado desde el ente municipal recuerda el "compromiso de cero tolerancia a la corrupción" por parte de la administración encabezada por el alcalde Jhonny Fernández.

Asimismo, señala que "cualquier servidor público que sea sorprendido cometiendo actos ilegales, será despedido y procesado conforme a ley".

En días pasados, la diputada por Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, hizo público un posible sobre precio en la adquisición de toldos por parte de la Secretaría de Salud.

Existen otras denuncias sobre el proceder de algunos funcionarios municipales. El concejal Federico Morón presentó unos videos en el cual se pedía dinero a diversos responsables de locales nocturnos para evitar las inspecciones municipales.

No son las únicas denuncias que han recaído sobre funcionarios dependientes de la comuna cruceña. Los casos de violencia contra la mujer han implicado a varios trabajadores que fueron retirados. Quizá el más relevante fue la destitución de Ever Mérida, ex asesor jurídico del municipio.

El comunicado también refiere a la actitud mostrada por el alcalde Jhonny Fernández respecto a los "hechos ilegales cometidos en la anterior administración". La gestión de Fernández ha impulsado causas penales por los ítems fantasmas, sobre precio en la compra de los terrenos del vertedero o la implementación del BRT.

