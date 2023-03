Le invitan un refresco y le roban Bs 6.700 que eran para el tratamiento de un niño con dengue

"No recuerdo quién fue la persona que me invitó un refresco , ahora me he quedado sin el dinero que era para pagar el tratamiento de mi hijo, porque tiene dengue y está internado", se lamenta Alfredo.

"Se han robado el dinero que era de mi hijo, son casi 7 mil bolivianos que no eran míos, no se quién me lo ha robado porque no me acuerdo, me dieron ese refresco y no recuerdo nada", denuncia el hombre.