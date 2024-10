Leigue sobre la protesta de evistas: “Qué triste que usen a los más pobres para bloquear”

“Ser autoridad no es para mandar ni para servirse de los demás, ni para hacer lo que les da la gana o para hacer sufrir a otros como está pasando en estos días con los bloqueos . Personas que quieren servirse de estas personas pobres, qué triste que puedan dominar así de esa manera a personas que no tienen nada que ver, porque al final, si surte algún puesto, ¿quiénes son los que asumen o disfrutan eso?, son los que ahorita no están en los bloqueos”, reflexionó.

El arzobispo también hizo un llamado a la reflexión sobre el verdadero significado del servicio público. “Quien quiere ser el primero no debe hacer sufrir a otros para llegar a ese puesto. Debe ponerse al servicio de los demás, y solo entonces serán los demás quienes decidirán si le brindan su apoyo o no. Pero no de esta manera. Si seguimos así, no sé a dónde llegaremos”, concluyó Leigue.