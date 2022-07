"Les va a costar detenerme carajo": Calvo denuncia que buscan aprehenderlo y emplaza al fiscal de Distrito a que lo haga personalmente

“Señor Mariaca, si usted me quiere detener, tenga los pantalones y venga usted a detenerme; venga usted a sacarme de mi casa”, manifestó Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico cruceño, en una transmisión en directo del programa de televisión No Mentirás. El cívico señaló que están queriendo detenerlo, y le dirigió esas palabras al fiscal de Distrito, Róger Mariaca.

Alzando la voz Calvo denunció: "Está llegando la gente a mi casa, no provoquen, no calienten, todo el mundo está pidiendo mi ubicación y la voy a mandar para que vengan y defiendan su región, que defiendan el censo, que defiendan a Santa Cruz. No van a venir a amedrentarme unos pagados y vasallos del Gobierno, les va a costar, Santa Cruz no se va a dejar, es grande, es fuerte y es el centinela de la democracia en este momento".