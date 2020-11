Levantan bloqueos en provincias y califican el paro cívico de exitoso

Escucha esta nota aquí

Después de 48 horas de paro y bloqueos en el departamento cruceño, el presidente del Comité Cívico Provincial, Fernando Larach, resaltó la actitud de la ciudadanía que salió a las calles y carreteras en las provincias de Santa Cruz como manifestación de rechazo al proceso de los comicios de 2020. Los cívicos exigen una auditoría de las elecciones, especialmente del padrón electoral.

En un entrevista con el programa 'Qué Semana', de EL DEBER Radio, Larach dijo que se hizo un recorrido por diferentes zonas del departamento y se evidenció que los vecinos acataron la medida convocada por el Comité pro Santa Cruz, con excepción de municipios que son gobernados y considerados bastiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Todos los puntos de bloqueo eran contundentes", remarcó Larach, a tiempo de señalar que también hubo compromiso de la ciudadanía en lugares donde no hay dirigencia cívica, como Aguas Calientes en Roboré, donde los vecinos y transportistas se organizaron para bloquear las rutas.

El dirigente también resaltó la actitud de la población de Pailón, que, pese a quedarse sin su líder cívica en los últimos días (renunció), mostró su compromiso con la medida convocada por el Comité.

También lamentó la hostilidad de grupos afines al MAS, quienes buscaron desbloquear por la fuerza zonas como Warnes, donde hubo enfrentamientos.

​Larach censuró estas agresiones de Warnes y denunció que se trata de grupos que salieron desde Ciudad Satélite y recordó que todos tienen derecho a reclamar y exponer sus demandas, no solamente un sector. "Cuando nosotros nos manifestamos somos llamados de racistas, separatistas y discriminadores, nos dicen que no pensamos en los demás, pero no es así", sostuvo Larach.

Durante la entrevista, el cívico recordó que el Comité pro Santa Cruz se jugó solo y desde el comienzo el tema de denunciar las irregularidades de la elecciones, y lamentó que otros hayan reaccionado tarde. Aseguró que no bajarán los brazos respecto al pedido de auditoría al proceso electoral de 2020.

"Si Salvador Romero (presidente del Tribunal Supremo Electoral) pregona que (el proceso electoral) está bien hecho, lo menos que se puede hacer es una auditoría para que la población se quede tranquila. Si esta bien hecho, lo apoyamos, cerramos la boca y reconocemos que analizamos mal las cosas. Pero estamos convencidos de que hay irregularidades que hacen dudar", señaló el dirigente.

Para Larach, la única solución para pacificar al país es llevar adelante dicha auditoría, misma que también dará certezas a las elecciones subnacionales que se celebrarán en 2021.

​Se levantaron bloqueos

A las 18:00 horas de ayer (6 de noviembre), se suspendió el bloqueo de la carretera Bioceánica, en San Ignacio de Velasco. El vicepresidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, calificó el paro como exitoso (aunque todavía no se cumplen las demandas de los movilizados).

Las rutas San Ignacio - Santa Cruz, San Ignacio - San José de Chiquitos, San Ignacio - San Matías- Brasil, están expeditas. Los camiones y flotas comenzaron a circular con normalidad y la actividad de los sectores (comercio, servicios, sector público y otros) también volvió a su curso.

Mientras tanto, el Comité Cívico de Concepción levantó el bloqueo y la vía a la ciudad de Santa Cruz también quedó expedita. Las actividades se normalizaron este sábado.

"Todo fue determinado en coordinación con el Comité pro Santa Cruz y el Comité de las 15 provincias. Agradecemos mucho a las personas e instituciones que apoyaron este sentir", afirmó el presidente de la institución, Óscar Enrique Viera.