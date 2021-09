Ley para registro municipal de vehículos contempla hasta un 60% de descuentos

Escucha esta nota aquí

El Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra ha promulgado una ley que incentiva el cambio de radicatoria en el registro de los vehículos. “Mi vehículo en mi municipio", así se denomina la norma, que pretende aumentar el número de motorizados registrados en el municipio cruceño para que contribuyan a las arcas de la comuna con sus impuestos.

Desde la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) se impulsa esta campaña que se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año y que servirá para regularizar el parque automotor que circula en la capital cruceña.

La campaña ofrece un incentivo tributario de un 60% de descuento para los vehículos que se registren en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Además, dicha la Ley de cambio de radicatoria establece el descuento del 60% a quienes cancelen la gestión 2021 hasta el 15 de octubre del presente año. El descuento se mantendrá en un 50% para los que cancelen hasta fin de año.

El trámite es gratuito y consiste en la entrega de un formulario con la información referida al vehículo y al propietario. La tramitación del cambio de radicatoria exige que el motorizado no tenga deuda tributaria en el municipio donde actualmente radica su motorizado.

“Hace más de 15 años no se ha hecho la regularización del registro del parque automotor público y privado que no está tributando en nuestro municipio", manifestó el alcalde Jhonny Fernández durante el lanzamiento de la campaña.

De acuerdo a las estadísticas de la Alcaldía cruceña, son cerca de 13 mil vehículos de transporte público que recorren la ciudad, pero más de un 30 % de estos motorizados no tributa en Santa Cruz de la Sierra, a pesar de que prestan sus servicios en el área urbana.

Fernández adelantó que, "de aquí para delante no se va a dar autorización a ningún parque automotor del servicio público que preste servicio en esta ciudad, pero que esté registrado y tributando en otro municipio.



Cruce de acusaciones

Ayer el concejal Manuel Saavedra pidió en el Concejo Municipal que sea el propio alcalde Jhonny Fernández quien dé el ejemplo y encabece los trámites para establecer la radicatoria de su vehículo en la ciudad, ya que -según él- Fernández tiene motorizado registrado en el municipio de Porongo.

"¿Cómo estamos por casa?, ¿dónde está vehículo del alcalde?, ¿ustedes sabían que el alcalde no paga sus impuestos en Santa Cruz de la Sierra, sino que los paga en Porongo?”, cuestionaba el concejal de Demócratas.

Desde UCS, la concejal Gabriela Garzón aseguró que el vehículo perteneciente al alcalde no cuenta con deuda registrada ya que es un modelo 2021. Aseguró que la radicatoria en Porongo se realizó por parte de la concesionaria a la que se adquirió el motorizado, pero que se actualizará la información.

El oficialismo no se dejó esperar y cuestionó a Saavedra sino por no estar al día con el pago de sus impuestos.

Desde el oficialismo municipal han compartido los reportes de RUAT de tres vehículos registrados a nombre de Manuel Saavedra. En uno de ellos, una vagoneta Nissan Murano, indica que el motorizado acumula deudas desde la gestión 2016 por valor de Bs 1.405. En un segundo vehículo la deuda asciende a Bs 341 y corresponde a las gestiones 2019 y 2020. Finalmente, un tercer motorizado, que también esta identificado a nombre del concejal, no reporta deuda por pago de impuestos.

"La Land Rover 2015 es el auto que utilizo y no tiene deudas", aclaró el concejal Saavedra a EL DEBER. Respecto al vehículo con mayor deuda, el concejal dijo que "la Murano la vendí hace casi 12 años, pero no se completó la minuta de transferencia y por eso continúa a mi nombre". Además, "he hablado con el señor (el nuevo dueño) y se comprometió a pagar hoy día los impuestos".

Finalmente, sobre el tercer motorizado, dijo que es un auto que utiliza su padre "y tiene una deuda de unos $us 50".

Saavedra dijo que los tres vehículos tributan en Santa Cruz de la Sierra y para demostrarlo su equipo de apoyo envió a EL DEBER los comprobantes del RUAT donde se observa la deuda cancelada.

El concejal Demócrata observó la problemática que le afectó a él y a muchos otros usuarios que continúan como titulares de un vehículo vendido. "Las transferencias notariales corresponden a las notarías, pero requiere una mejora para evitar estos inconvenientes", manifestó.



La venta de un motorizado requiere el trámite ante las autoridades para cambiar al titular del mismo. Muchas veces, este trámite se posterga o no se realiza, por lo que continúa el nombre del propietario original en el Ruat. "Imagínese el problema que puede surgir si ese vehículo tuviese un accidente o fuera retenido por narcotráfico", aventura Saavedra.

