Líderes cruceños aún no fueron notificados; hay dos procesos legales en su contra

“Son procesos eminentemente políticos, no es un secreto para la población que así lo sea y lo que se busca es amedrentar a la gente para que no vuelva a parar o hacer uso de su derecho a la protesta, pero el gobernador está consciente de que eso no puede pasar, que se va a defender a los cruceños en cualquier instancia, en las calles o donde así lo amerite la lucha. El gobernador está firme con el pueblo cruceño y va a seguir defendiendo los ideales de la población y no va claudicar”, subrayó Suárez.