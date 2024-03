Líderes cruceños se reunirán este miércoles para concertar una agenda contra la crisis

El Comité pro Santa Cruz organiza la "Cumbre de líderes por la unidad de Santa Cruz" para concertar una agenda de prioridades ante la crisis económica y política. El evento se realizará el miércoles, 6 de marzo, en Fexpocruz y reunirá a máximos representantes de instituciones públicas y privadas.



Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, explicó que la cumbre busca la unidad en torno a tres ejes: unidad, libertad y autonomía. "No tiene carácter confrontacional", afirmó Larach, "la intención es reintegrar a la institucionalidad cruceña y crear fortaleza ante la división y pugnas internas", añadió.



La cumbre tendrá un carácter exclusivo, con la participación de líderes con poder de decisión. "No es una conferencia ni una asamblea", dijo Larach. "Se trata de una iniciativa para reconstruir la unidad desde la cúspide de la pirámide", detalló.



El encuentro no incluirá a partidos políticos. Se tiene previsto formalizar un compromiso conjunto, documento que se elaborará con base en un cuestionario entregado a las instituciones participantes.



"Una comisión del Comité se ha reunido con cada líder para explicar la finalidad del evento y conocer los problemas de cada sector", señaló Larach.