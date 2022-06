Lima: se investigará al fiscal que rechazó la primera denuncia de violación contra los hermanos de Yapacaní

Escucha esta nota aquí

La Policía Bolivia en coordinación con Interpol activaron el sello amarillo para buscar al menor de 15 años acusado de la muerte del niño de Yapacaní, quien fue violado en reiteradas oportunidades. Según las investigaciones preliminares, el acusado estaría en el país vecino de Chile.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que con esta notificación internacional se pretende ubicar al adolescente infractor para después proceder a extraditarlo mediante las vías correspondientes, con la finalidad de sea cautelado en Bolivia por un juez del menor.

“La Policía Bolivia junto a Interpol activaron un sello que va a permitir conocer su ubicación. En este caso se ha activado el sello amarillo que permite establecer si una persona salió o no del país”, detalló.

El jefe policial dijo que este sujeto sería el único que permanece prófugo por la violación del menor, quien el fin de semana falleció tras ser contagiado de una enfermedad mortal. Agregó que ya existen otros dos detenidos: Miguel Ángel Salazar Téllez (24) en Chonchocoro de La Paz, y un adolescente de 17 años en Cenvicruz. El cuarto implicado falleció el año pasado estando en Palmasola.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que este lunes se determinó ampliar por el delito de infanticidio la investigación que se desarrollaba por violación agravada al niño de 11 años, en Yapacaní. Esta decisión se da luego de que la víctima falleciera el fin de semana en un hospital de la capital cruceña.

Anuncian proceso contra fiscal que rechazó el caso

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, dijo que se sancionarán a los servidores públicos que omitieron responsabilidades de protección en el caso del niño de Yapacaní, lo que provocó que su salud se empeorara hasta perder la vida.

“En este caso tenemos la misma preocupación que tiene el país y hay un mandato claro del presidente (Luis Arce). Lo que llama la atención es que el 21 de abril de este año, ese caso había sido rechazado, hay un fiscal que va a tener que darle cuentas a la justicia, que había decidido que en el caso los autores no habían sido individualizados y el caso estaba siendo cerrado”, indicó la autoridad.

Por falta de asistencia sicológica el menor no manifestó la identidad de sus agresores; fue recién en abril de este año que el niño, poco antes de decaer nuevamente, develó ante su hermano mayor que sus vecinos lo habían vejado en reiteradas oportunidades; entonces el caso fue reencausado y dos de los acusados fueron enviados a la cárcel.

“En mayo deciden reabrir el caso y tenemos el resultado a partir del trabajo, que felicito al Viceministro César Siles y al SIJPLU (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), que impulsaron la detención preventiva de los sindicados”, comentó.

Sin embargo, de acuerdo al relato de la familia, el sistema de protección a la niñez dependiente del municipio de Yapacaní, incurrió en varias omisiones que dejaron en mayor vulnerabilidad al niño afectado.

“No es admisible lo que ha ocurrido, que un niño tenga que sufrir al menos desde octubre del año pasado hasta que fallece, sin que hayan levantado la alerta los médicos, las Defensorías de la Niñez y las instituciones que tienen que cuidar a nuestros niños, es algo muy grave. La atención que debe tener este sector prioritario, no ha sido activada oportunamente”, observó.

El titular de Justicia agregó que “hay responsabilidad de quienes no lo han atendido, de la familia que no lo ha cuidado, y principalmente de todo el sistema de protección del municipio de Yapacaní que va a tener que darle cuentas al país del motivo por el que no está dando la atención a través de su Defensoría y el incumplimiento de normas que son muy claras de protección a los niños”.

La autoridad adelantó que se trabajará con los niveles de Gobierno en torno a una política integral y medidas estructurales de prevención, protección y sanción a quienes vulneren los derechos establecidos en favor de las niñas, niños y adolescentes del país.

