Limber Vargas es el nuevo director del Parque Amboró

En cuanto a las primeras tareas a desarrollar como nueva autoridad, Vargas indicó que en primera instancia "hay que ponerse al tanto, en contexto sobre todo el territorio del Parque Nacional, porque es un área extensa". Agregó que "hay que recabar información, con el equipo técnico, los guardaparques, sobre cuáles son las medidas que se han tomado. El tema de los patrullajes, monitoreos, todo cuanto a la valoración ambiental". Sobre el tema de las plantaciones de coca dentro del Parque Amboró, Vargas reveló que "tengo conocimiento sobre la situación del descubrimiento, que en realidad no es descubrrimiento. No es el guardaparques el que debe erradicar, se tiene que hacer las coordinaciones con las unidades correspondientes para la erradicación y cuantificación de las áreas afectadas por este ilícito".

"Trabajé con ella (Tolavi) en algunos aspectos sociales relacionados al turismo, respecto al Parque Amboró, el relacionamiento con algunas comunidades dentro de la misma área. Si bien me alejé de la función pública por algún tiempo, me dediqué a trabajar de cerca en turismo, turismo sostenible dentro de la reserva", apuntó a tiempo de remarcar que su destitución fue "una decisión que se tomó de la unidad central, no puedo decir si buena o mala, pero vamos seguir con lo bueno que hay".