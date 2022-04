Lizeth dejó audios en la Felcn contra policías y su hermana, la ‘reina del microtráfico’

Escucha esta nota aquí

Lizeth Lilia Pérez Ledezma, antes de ser detenida dejó audios grabados a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en los que denuncia a policías antinarcóticos de brindar protección directa a cambio de dinero a su hermana, la reina del microtráfico, Paola Pérez Ledezma, de proveerles droga para el clan familiar que operaba en Satélite Norte, y de participar en sonadas fiestas en su casa.

Policías de la Felcn capturaron este fin de semana a Lizeth Lilia Pérez, en poder de más de 200 sobres de droga, en uno de sus inmuebles en Satélite Norte. La mañana de ayer Lizeth Lilia Pérez fue presentada por la Fiscalía antidroga ante una jueza cautelar donde se declaró autora del delito de tráfico de sustancias controladas y fue condenada a 12 años de cárcel, luego de aceptar un procedimiento abreviado.

En los audios que están en poder de la Felcn, Lizeth Lilia Pérez, adelantó su temor de que su hermana era capaz de tenderle una trampa para acallarla y proteger a los policías que durante mucho tiempo le sirvieron a ella.

Paola, hermana de Lizeth Pérez, se muestra con cervezas con el policía Freddy Landaeta

Le traían droga a Paola

En los audios Lizeth Lilia Pérez, nombra de memoria a agentes de la Felcn de todos los grados, entre ellos a "un capitán de barbita que le llaman Adrián" y que siempre usa cadenas en su cuello y que también enamora con una teniente a la que le regaló un auto cero kilómetros, valuado en 25 mil dólares.

Nombra a un tal Ángel, a un Chiqui Pérez, a otro sargento paceño, a otro conocido como ‘Chinito’ y a Freddy Landaeta Mamani, que hace casi dos años fue detenido por la Felcn con casi 200 kilos de cocaína, pero que ahora está libre.

Una vez en dos autos color plomo le trajeron a mi hermana Paola 50 tablas. ¿Qué son tablas? le pregunta el policía y ella contesta son 50 ladrillos de droga. Eso le entregaron y recibían mucha plata. Una semana antes que la detengan a mi hermana Paola, hicieron una tremenda fiesta donde estuvieron todos ellos. Los sargentos, el capitán y todos los que trabajaban con mi hermana Paola, hacen volteos, son bien corruptos, pero son protegidos por los de arriba. La Paola es bien humillante, domina, usa a muchachos en motos para vender mucha droga, yo sé todo, ojalá no me tienda una trampa y me haga caer”, dijo.

Desde ayer Lizeth Lilia Pérez está en Palmasola, donde se encontró con su hermana Paola y otra hermana. Ante la jueza ayer prefirió el silencio.

Policía con casi 200 kilos

El policía Freddy Landaeta Mamani, que el primero de mayo de 2020 cayó preso en poder de 192 kilos de cocaína y que ahora está libre, es uno de los principales protectores de Paola Pérez, así lo reveló su hermana Lizeth Lilia Pérez, en audios entregados a la Felcn.

Freddy Landaeta fue encarcelado, pero la justicia lo dejó libre. Ya tiene acusación para juicio oral por tráfico de sustancias controladas en un tribunal. Sin embargo, la Felcn mostró una foto de Landaeta bebiendo con la reina del microtráfico.

El fiscal antinarcóticos, Edwin Blanco, pidió al tribunal de sentencia revocatoria de la medida de Landaeta y que se libre su aprehensión. Sin embargo el tribunal décimo confirmado por los jueces Aníbal Ugarteche, Paola Sandoval y Guido Castellón, no se pronunciaron sobre el caso y tienen en su poder el expediente.

