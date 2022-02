Llanto y desesperación al ver sus años de trabajo convertidos en cenizas: el sentir de afectados del incendio en el mercado 4 de Noviembre

Escucha esta nota aquí

Recogiendo los desechos, esparciendo las cenizas y levantando los fierros incinerados, así iniciaron su jornada más de 30 comerciantes del mercado 4 de Noviembre, lugar donde se registro un incendio de magnitud que devoró entre el 30 y 40% del centro de abastecimiento de la capital cruceña.

El sentir de los afectados era evidente a la vista de todos, ya que algunos llegaban al borde de las lágrimas, abrazándose entre ellos al ver que su negocio fue reducido a cenizas.

Luego de que el incendio fuera controlado y liquidado por los bomberos, tras casi nueve horas de trabajo, los afectados no podían contener el llanto, la frustración y desesperación al ver que perdieron todos sus años de trabajo en el incendio.

"Toda una vida de esfuerzo se ha perdido, toda la maquinaria se ha quemado, todo quedó inservible", decía Francisca Ticoca, una costurera que trabaja desde hace 29 años en este mercado.

"No pude rescatar nada porque el fuego estaba fuerte, yo me enteré del incendio a las 11 de la noche, se quemaron mis cinco máquinas de costura. Todavía tenía trabajo que entregar y ya me han llamado, pero todo se quemó, no fue mi culpa", dijo desconsolada la mujer.











Jorge es otro costurero que también perdió todo su negocio. "El esfuerzo de tantos años se quedó en nada, lamentablemente todo se perdió, mis máquinas industriales de costura ahora solo son desechos, no hay nada para recuperar porque ya no están en condiciones", lamentó.

Él trabajaba aproximadamente ocho años en el mercado 4 de Noviembre, y justo la noche del martes salió como de costumbre a su casa luego de concluir su jornada laboral. Cuando estaba ya descansando recibió una llamada alertándole que el mercado estaba en llamas. "Vinimos a ver el incendio, pero no pudimos recuperar nada", reiteró, haciendo un estimado de más de Bs 20.000 las pérdidas económicas sufridas solo en su maquinaria.











Emilio limpia lo que quedó de su puesto /Foto: Deisy Ortiz





Del mismo modo, Emilio Flores, otro afectado, indicó que el siniestro sorprendió a todos los comerciantes, ya que las llamas se iniciaron cerca de las 23:00 cuando el mercado estaba cerrado. "Me fui a casa a las 20:00, parece que el fuego se inició a las 22:00 pero nada se pudo salvar. Hasta el techo se cayó y mi maquinaria se quemó", dijo.

Flores comentó que tenía cuatro máquinas industriales en su puesto, con las que trabajaba desde hace seis años. "Peso a peso hemos ahorrado para tener las máquinas y el negocio, son como 2,5 mil dólares que se hizo en la inversión además de los implementos. Ya no hay nada", relataba mientras observaba su puesto en cenizas.

Por su parte, la presidente del mercado, Katy Herbas Ledezma, indicó que 17 puestos se quemaron en su totalidad y otros 15 de forma parcial.











"Son unas 32 personas afectadas, porque el fuego se expandió muy rápido. El incendio empezó en el sector de adelante, donde vendían baygón, lavandina y cosas inflamables, por eso se propagó rápido", explicó la dirigenta.

Los comerciantes piden ayuda a las autoridades para volver a construir los puestos afectados y así levantar nuevamente sus negocios.

Por lo menos dos días tendrán cerrado el lugar para que los bomberos realicen las inspecciones e indaguen el origen del incendio. Empero, los gremiales colaborarán con las cámaras de vigilancia del lugar para verificar desde qué hora y por qué se registró el siniestro.

Herbas aseguró que el mercado contaba con extintores, pero estos no abastecieron, por lo que no se pudo controlar el fuego hasta la llegada de los bomberos.





Así lucía el mercado en días normales durante su atención diaria, antes del incendio

Víctimas de robos

Aunque el fuego no fue el único que causó la desgracia en el mercado, algunos comerciantes denunciaron que algunas personas aprovecharon para robar.



Una de las socias, María, denunció que del sector cocina se robaron al menos siete garrafas, y de un salón de belleza se perdió un sillón.

"El sector de comidas, por suerte, no fue afectado por el incendio, pero como nunca faltan los ladrones se robaron siete garrafas entre otras cosas más. de un salón de belleza se robaron un sillón, son algunas cosas que a primera vista observaron que se robaron", comentó María.

Trabajo de los bomberos